عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها
السبت 23/يناير/2021 - 05:57 م
الفجر الاقتصادي
أعلنت وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت ، أنه في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القابضة للصناعات المعدنية في 11 يناير الماضي بتصفية شركة الحديد والصلب التابعة لها، فإنها حريصة كل الحرص للحفاظ على كافة حقوق العامليون وتوفير تعويضات مجزية لهم.
وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان لها، إن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وجه بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة هى حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.
وأضافت أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين بشركة الحديد والصلب نحو 7 الالاف عامل، ووصل إجمالي خسائرة إلى نحو 8 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2020 وهو ما دفع إلى تصفيتها.
وأشارت الوزارة إلى أنه من الممكن أن تقوم الشركة القابضة المعدنية بتوظيف بعض العاملين في شركة الحديد والصلب في بعض الشركات الآخري التابعة لها، مشيرة إلى أن الاولوية في التعين هي للعاملين الذين يمتلكون خبرات الفنية والتسويقية بحسب احتياجات الشركة القابضة.
ومن جانبه قام المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بزيارة شركة الحديد والصلب يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢١ لتفقد أحوال العاملين بالشركة.