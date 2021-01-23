عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

أعلنت وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت ، أنه في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القابضة للصناعات المعدنية في 11 يناير الماضي بتصفية شركة الحديد والصلب التابعة لها، فإنها حريصة كل الحرص للحفاظ على كافة حقوق العامليون وتوفير تعويضات مجزية لهم.









وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان لها، إن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وجه بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة هى حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.







