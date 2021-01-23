مهرجان "وقوف في القلب" لمسلم وحودة بندق يبهر الجميع

Advertisements

طرح مؤدي المهرجانات مسلم مهرجان ""وقوف في القلب"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



مهرجان "وقوف في القلب"، غناء مسلم وحودة بندق توزيع رامي المصري 2021.



ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "وقوف في القلب جاني فجأة بتقول بموت داخل شقة وتألني لوةحدك ليه هقول عشان لحالي أحلى زوروني حتى لو ساعتن عشان ممكن أموت بعدين رسالة راحت لواحد فيكم طنشني وعامل سين ليه جسمي تقيل وعيشتي وباء يكون دوا ابتلاء من الله".