موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

السبت 23/يناير/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تحفظ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على المستوى الفني الذى ظهر به ثنائي القلعة الحمراء حسين الشحات ومحمود كهربا خلال لقاء المقاولون العرب بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

هدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ثنائي الأحمر كهربا وحسين الشحات بالاستبعاد من حساباته الفنية والتجميد خلال الفترة المقبلة.

وأبدى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، غضبه من تراجع مستوى الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه يدرس المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استبعاد كهربا من مباريات الأحمر المقبلة في الدوري المصري، والدفع باللاعب طاهر محمد طاهر.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نارية أمام بيراميدز مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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