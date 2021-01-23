التعادل السلبي يحسم موقعة فياريال وهويسكا في الليجا الإسبانية

السبت 23/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
وكالات
واصل هويسكا مسلسل الانهيار والنتائج السلبية في الدوري الإسباني لكرة القدم وسقط في فخ التعادل السلبي مع فياريال اليوم السبت في المرحلة الـ20 من المسابقة.

وفشل الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويفشل هويسكا في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي.

والتعادل هو الأول لهويسكا بعد أربع هزائم متتالية كما أنه الثاني مقابل خمس هزائم للفريق في آخر سبع مباريات خاضها الفريق في المسابقة.

ورفع هويسكا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ20 الأخير مقابل 34 نقطة لفياريال في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة.

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