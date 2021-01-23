خالد الجندي يناشد زاهي حواس بالدفاع عن تاريخ مصر: "عيب لما شيخ يديلكم دروس"

السبت 23/يناير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أسلوب القرآن الكريم نادر وفز وليس له مثال، لافتًا إلى أن القرآن الكريم فرق بين الدولة الملكية والدولة الفرعونية، فعند الحديث عن قصة يوسف عليه السلام، ورد فيها اسم الملك وليس فرعون، معقبًا: "عيب لما شيخ يديلكم دروس في التاريخ".

وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن مصر مرت بمرحلتين الأولى الأسرة الملكية في عصر سيدنا يوسف، والمرحلة الثانية مرحلة الأسرة الفرعونية، منوهًا بأن المصريين القدماء حاجة والحقبة الفرعونية حاجة أخرى.

وناشد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور زاهي حواس، خبير الآثار وعالم المصريات، بشرح الأمر للناس، معقبًا: "الأثريين لازم يوضحوا للناس بدل الخلط الي يتسبب فيه المشايخ"، مضيفًا لـ "حواس": "المشايخ بيعجلوا في التاريخ الإسلامي، لازم تدافع عن تاريخ مصر، تاريخ مصر الفرعوني مُشرف، والفراعنة كان بينهما أولياء وأتقياء وصالحين، وهذا الموضوع لا يجب السكوت عليه".

وأكد، أن كلمة فرعون لقب مثل الملك والخليفة والامبراطور وليس اسم.

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