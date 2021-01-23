نائب بالشيوخ: مشروع الاستزراع السمكي يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر ويحد من الاستيراد

السبت 23/يناير/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، والذي يقام على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد، ويضم عدد أحواض للاستزراع السمكي بلغت 5908 ويصل حجم الحوض 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان، ويضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، ومركز تدريب للعاملين بالمشروع.

وأكد الرشيدي في بيان له اليوم،أن المشروع يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه يساهم بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، بجانب سيعمل على توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع سيعمل على المساهمة في تقليل الفجوة في مصادر البروتين الغذائي، وتوفيرها للسوق المحلي، والاستفادة المثلى مما تتمتع به مصر من سواحل وبحيرات غنية، مؤكدا أن قطاع الاستزراع السمكي البحري قد شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن المشروع يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، كما أنه يساهم فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أن مشروع الاستزراع السمكى يعد الأضخم فى تاريخ مصر إذ يهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق المعادلة وعدم اللجوء إلى الاستيراد، ويعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط.

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