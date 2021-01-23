السودان تعتزم تحويل الفائض في الصناعات العسكرية للمشاريع المدنية

كشفت منظومة الصناعات الدفاعية (الجانب المدني) بالسودان، عن إتجاهها لتحويل الفائض في الصناعات العسكرية للمشاريع الزراعية والحيوانية لتحسين النسل للسلالات الحيوانية والنباتية ، مشيرة إلى أنها تمتلك فائضا من كوادر العاملين في المنظومة العسكرية ويمكن أن يستفاد منهم، منوهة الى أنهم سيقومون بإجراء تدخلات لزيادة الإنتاج الرأسي في الشقين الزراعي والحيواني.

فيما نظم قسم المسؤولية المجتمعية بمنظومة الصناعات الدفاعية، ورشة الاقتصاد المجتمعي، بمعرض الخرطوم الدولي، وشارك عدد من الخبراء الاقتصاديين فيها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الهندسية المهندس عبدالله عبد المعروف،أن المنظومة تحاول أن ترتقي بالانتاج من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة بالولايات والتي تهدف الي زيادة الإنتاج من خلال تطبيق أفضل التقانات الحديثة، لافتاً إلى أن المنظومة ستركز على المشروعات الزراعية والحيوانية من خلال تطبيق أفضل التقانات بها، وأضاف أن الاقتصاد المجتمعي أسهم في تطور العديد من الدول.

ومن جانبها قالت مديرة إدارة الشأن بمنظومة الصناعات الدفاعية الدكتورة رباب السيد أحمد الحاج، أن أهمية الاقتصاد المجتمعي كبيرة ومساهمته في تطوير العديد من الدول،وأن المنظومة يمكنها من خلال شركتها الزراعية أن تدرب المنتجين عبر الجمعيات التعاونية خاصة منتجي الصمغ العربي، منوهة الى أنه يمكن تطوير العديد من المشاريع الزراعية مستدلة بنجاح المنظومة في إدخال التقانات الحديثة بمشروع أقدي بولاية النيل الأزرق.

وأكدت رباب أن المنظومة ستتواصل مع الجمعيات التعاونية الزراعية للمزارعيين وتدريبهم على إستخدام التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج الرأسي.