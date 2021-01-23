هشام اسماعيل يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في "حلوة الدنيا سكر"

السبت 23/يناير/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
كشف الفنان هشام إسماعيل، عن مشاركته للفنانة هنا الزاهد في مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، المقرر عرضه الشهر المقبل على شاشة "dmc" وهو من اخراج خالد الحلفاوي.



وقال في تصريخ خاص لـ"الفجر الفني" بانه يشارك في المسلسل في حكايتين من ضمن 9 قصص، الاولى بعنوان "ساندي كراش" من تأليف أيمن الشايب، حيث يقدم دور عم الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث المسلسل ومديرها في الشغل ويتدور بيننا مشاهد كوميدي لطيفه، قائلاُ:" بحب الشخصية دي جدا".


وأضاف هشام إسماعيل، بانه يجسد شخصية رجل أعمال في الحدوته الأخرى، ويوجد خلاف بيني وبين الفنان عمر الشناوي الذي يجسد شخصية شقيقة ضمن احداث الحلقات بسبب الورث وتتورط هنا الزاهد معهم والتي تجسد دور طبيبة، وهي من تأليف إياد صالح.


يذكر أن أحداث المسلسل تدول حول 9 شخصيات مختلفة، من خلال حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل قصة في 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، ومن بينها؛ «سحر وشعوذة»، و«9 خطوات لقلب الرجل»، و«الجريمة لا تفيد»، و«المتخصصة».


يشارك في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، عدد من الفنانين في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية ثانية، وكذلك الفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعمل من تأليف ضياء محمد وإخراج خالد الحلفاوي.

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