وزير المالية: مصر تحقق معدلات نمو اقتصادي الأعلى عالميا

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تعد من أفضل 4 دول علي مستوي العالم من حيث النمو الإقتصادي، رغم الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "معيط"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الغرب في تقيماتهم لمصر جاءت سابع أقوى اقتصاد علي مستوي العالم في ٢٠٣٠ إذا استمرت علي هذا النهج من النمو الإقتصادي.



وتفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المركز اللوجستي لخدمة المستوردين بميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه.



وأطلع الوزير، خلال تفقده إدارات المركز المختلفة، على سير العمل داخله، ومتوسط إجمالي الشهادات التي يجرى استخراجها التي تتراوح ما بين 400 إلى 450 شهادة يوميا، كما ناقش العاملين بالمركز والمتعاملين مع على مدى رضاهم ومدى تحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.



ويعتبر المركز ثاني مجمع تدار به ألية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد جمارك القاهرة، وجرى تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، لتساهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية.