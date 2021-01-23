تعرف على مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث
السبت 23/يناير/2021 - 05:54 م
ايمان الجعيدي
تنطلق غدا الأحد ، لقاءات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثانية و الربع وتشهد إقامة 7 لقاءات .
غزل دمياط و أبو شحاتة
يتطلع الأول لحصد الفوز للهروب من منطقة أخر الجدول ، حيث يمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما أبو شحاتة فلديه طموح الفوز للبقاء بالمربع الذهبي ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة .
الرباط و الأنوار و النوبة
يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام أبو شحاتة ، ويمتلك 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع ، أما فريق النوبة فيمتلك نفس عدد النقاط و يحتل المركز الخامس .
غزل السويس و رأس البر
يأمل الفريق السويسي لحصد أول إنتصار ، ووقف نزيف النقاط ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما رأس البر فيمتلك 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع .
ميت الخولي و أبو صوير
يتطلع الأول لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام رأس البر ، ويمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، أما أبو صوير فيمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر .
بورفؤاد و كهرباء الإسماعيلية
مباراة هامة يتطلع فيها الأول لحصد الفوز من أجل العودة لمنافسات القمة ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة ، أما كهرباء الإسماعيلية فيتطلع للبقاء بالقمة ويمتلك 19 نقطة .
دمياط و الشهداء
يمتلك دمياط 11 نقطة يحتل بهم المركز الثامن ، أما الشهداء فيتطلع للوصول للقمة ويحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة .
سماد السويس و القنطرة غرب
يعاني الفريق الأول من تراجع المستوى ، حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط ، أما القنطرة غرب فيحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة .
ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :
كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
الشهداء 15 نقطة
أبو شحاتة 14 نقطة
بورفؤاد 12 نقطة
النوبة 11 نقطة
القنطرة غرب 11 نقطة
الرباط و الأنوار 11 نقطة
دمياط 11 نقطة
رأس البر 10 نقاط
ميت الخولي 5 نقاط
المطرية 5 نقاط
غزل دمياط 4 نقاط
أبو صوير 4 نقاط
سماد السويس 0
غزل السويس 0
غزل دمياط و أبو شحاتة
يتطلع الأول لحصد الفوز للهروب من منطقة أخر الجدول ، حيث يمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما أبو شحاتة فلديه طموح الفوز للبقاء بالمربع الذهبي ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة .
الرباط و الأنوار و النوبة
يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام أبو شحاتة ، ويمتلك 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع ، أما فريق النوبة فيمتلك نفس عدد النقاط و يحتل المركز الخامس .
غزل السويس و رأس البر
يأمل الفريق السويسي لحصد أول إنتصار ، ووقف نزيف النقاط ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما رأس البر فيمتلك 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع .
ميت الخولي و أبو صوير
يتطلع الأول لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام رأس البر ، ويمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، أما أبو صوير فيمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر .
بورفؤاد و كهرباء الإسماعيلية
مباراة هامة يتطلع فيها الأول لحصد الفوز من أجل العودة لمنافسات القمة ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة ، أما كهرباء الإسماعيلية فيتطلع للبقاء بالقمة ويمتلك 19 نقطة .
دمياط و الشهداء
يمتلك دمياط 11 نقطة يحتل بهم المركز الثامن ، أما الشهداء فيتطلع للوصول للقمة ويحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة .
سماد السويس و القنطرة غرب
يعاني الفريق الأول من تراجع المستوى ، حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط ، أما القنطرة غرب فيحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة .
ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :
كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
الشهداء 15 نقطة
أبو شحاتة 14 نقطة
بورفؤاد 12 نقطة
النوبة 11 نقطة
القنطرة غرب 11 نقطة
الرباط و الأنوار 11 نقطة
دمياط 11 نقطة
رأس البر 10 نقاط
ميت الخولي 5 نقاط
المطرية 5 نقاط
غزل دمياط 4 نقاط
أبو صوير 4 نقاط
سماد السويس 0
غزل السويس 0
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