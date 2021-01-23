تعرف على مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

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تنطلق غدا الأحد ، لقاءات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثانية و الربع وتشهد إقامة 7 لقاءات .





غزل دمياط و أبو شحاتة



يتطلع الأول لحصد الفوز للهروب من منطقة أخر الجدول ، حيث يمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما أبو شحاتة فلديه طموح الفوز للبقاء بالمربع الذهبي ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة .



الرباط و الأنوار و النوبة



يتطلع الأول لحصد الفوز لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام أبو شحاتة ، ويمتلك 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع ، أما فريق النوبة فيمتلك نفس عدد النقاط و يحتل المركز الخامس .



غزل السويس و رأس البر

يأمل الفريق السويسي لحصد أول إنتصار ، ووقف نزيف النقاط ، حيث يحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما رأس البر فيمتلك 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع .



ميت الخولي و أبو صوير



يتطلع الأول لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام رأس البر ، ويمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، أما أبو صوير فيمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر .



بورفؤاد و كهرباء الإسماعيلية

مباراة هامة يتطلع فيها الأول لحصد الفوز من أجل العودة لمنافسات القمة ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة ، أما كهرباء الإسماعيلية فيتطلع للبقاء بالقمة ويمتلك 19 نقطة .



دمياط و الشهداء



يمتلك دمياط 11 نقطة يحتل بهم المركز الثامن ، أما الشهداء فيتطلع للوصول للقمة ويحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة .



سماد السويس و القنطرة غرب



يعاني الفريق الأول من تراجع المستوى ، حيث يحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط ، أما القنطرة غرب فيحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة .



ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة

الشهداء 15 نقطة

أبو شحاتة 14 نقطة

بورفؤاد 12 نقطة

النوبة 11 نقطة

القنطرة غرب 11 نقطة

الرباط و الأنوار 11 نقطة

دمياط 11 نقطة

رأس البر 10 نقاط

ميت الخولي 5 نقاط

المطرية 5 نقاط

غزل دمياط 4 نقاط

أبو صوير 4 نقاط

سماد السويس 0

غزل السويس 0