إعلامي لبناني يستنكر استخدام ألفاظ غير لائقة في السياسة



ونشر "أبوزيد"، من خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة قائلا: "كلمة (...) وما يشتق منها استخدمت كثيرا في الساعات الماضية في لبنان".





استنكر الإعلامي اللبناني بسام أبوزيد، وصف ما يحدث الآن في الدولة اللبنانية من قبل البعض بألفاظ خارجة.