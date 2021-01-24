إعلامي لبناني يستنكر استخدام ألفاظ غير لائقة في السياسة
الأحد 24/يناير/2021 - 12:54 ص
هالة الشحات
استنكر الإعلامي اللبناني بسام أبوزيد، وصف ما يحدث الآن في الدولة اللبنانية من قبل البعض بألفاظ خارجة.
ونشر "أبوزيد"، من خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة قائلا: "كلمة (...) وما يشتق منها استخدمت كثيرا في الساعات الماضية في لبنان".
ونشر "أبوزيد"، من خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة قائلا: "كلمة (...) وما يشتق منها استخدمت كثيرا في الساعات الماضية في لبنان".
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