مسلم يطرح مهرجان "مهموم" عبر "يوتيوب"

السبت 23/يناير/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طرح مؤدي المهرجان مسلم مهرجان "مهموم" وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان "مهموم" غناء مسلم وكلمات مسلم وكبونجا الحان وتوزيع: مسلم،وعازف أورج: علاء محفوظ وحمادة محفوظ.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "اريد اجعد معا حالي يمكن اروق خلو كل مناطق جسمي اتشد عروج مهوم والهم تبعني كل يومين صدمه جلبي تعشم فجه اتيتم كاره كل الامه لو جي ارجع حظرتك احسن مترجع علي ضهرك شايل ب الجامد ومعبي هتقول تقدير ياما قدرتك اجدع مني ياصحبي مافيش طافح الكوته غطايه الريش اشيك شاب ف وقت الديق وف الاصول واخد توثيق موجوع وفي بحر دموعي انا غرقان والحزن مكتفني وبصرخ من إلي جوايا فكرت كتير في الموت بقيت حيران مش ضامن في يوم جنازتي مين هيبقي معايا جوا مني فيه ١٠٠٠ اها انتحاري خدتو اتجاه سبتهالكو اشبعو بيها ناوي افارق الحياه الفلوس عمت النفوس".

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