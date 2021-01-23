فوز الصيد والإتصالات والمعادي بالقسم الثالث

السبت 23/يناير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد

اسفرت نتائج مباريات الأسبوع العاشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، عن فوز الصيد على جولدي بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى اقيمت على ملعب نادي الصيد، سجل هدفي الصيد كلا من محمد دعبس وأحمد عمرو.

بينما فاز المعادي على القومي، بثلاث أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف المعادي كلا من محمد إبراهيم (شيكا) في الدقيقة 26 وهشام مصطفي في الدقيقة 78 وعلي رمضان في الدقيقة 93، بينما سجل أهداف القومي كلا من أحمد العوضي في الدقيقة 87 ومحمد ناصر في الدقيقة 89.

وفاز الإتصالات على كاسكادا بهدف دون مقابل، وفاز أبو النمرس على حلوان العام بثلاث أهداف مقابل هدف، وفاز مستقبل وطن خارج ملعبه على الصف بهدف دون مقابل، وفاز العياط خارج ملعبه على أوسيم بهدفين مقابل هدف، وتعادل بشتيل امام البدرشين بهدف لكلا منهما، وتعادل جينيس مع أكتوبر بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 23 نقطة
2- القومي 18 نقطة
3- كاسكادا 16 نقطة
4- المعادي 16 نقطة
5- العياط 13 نقطة
6- أبو النمرس 13 نقطة
7- جولدي 12 نقطة
8- البدرشين 11 نقطة
9- بشتيل 9 نقاط
10- جينيس 8 نقاط
11- الصيد 8 نقاط
12- أكتوبر 8 نقاط
13- مستقبل وطن 7 نقاط
14- حلوان العام 6 نقاط
15- الصف 5 نقاط
16- أوسيم 4 نقاط

Lo'ai قام بالإرسال اليوم، الساعة 5:40 م

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