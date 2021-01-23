عمال مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يستقبلون السيسي بترديد هتافات "تحيا مصر" (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 05:44 م
رقية جمال
استقبل عمال مشروع الفيروز، الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بهتاف "تحيا مصر.. الله أكبر.. الصلاة على النبي"، مضيفين: "نورتنا ياريس

ووجه الرئيس السيسي، لهم التحية والشكر، قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين، متشكرين كتر خيركم ربنا يديكم الصحة"".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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