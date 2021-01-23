قتلوا وسرقوا رجل أعمال بعد تعلقه بسيارته بالطريق الصحراوى.. والقىء كشفهم

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قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار ايهاب جمال عبدالحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الحلونى، وحسين على نسيرة، وأمانة سر محمد قرنى، بالأعدام شنقا على كلا من عبدالحميد عبدالجواد، وابراهيم مدكور ومحمد السيد، لقيامهم بقتل اشرف سالم عبدالرحمن، رجل أعمال، بطريق بحيرة قارون المؤدى الى الفيوم القاهرة، بعد أن اوقفوه بسيارته عقب مطاردته على الطريق بسيارتين مسروقتين، وانزلوه من السيارة واطلقوا عليه نارا لأرهابه، وعند استيلائهم على السيارة تعلق المجنى عليه بمقبض سيارته أثناء هروبهم بها الا أن أحدهم اطلق النار على صدره وقتلوه وفاروا هاربين وتبين أن أحد المتهمين تقىء فى السيارة بعد أن تركوها فى مكان مجهول وعثرت الشرطة على السيارة وأثبتت الادلة الجنائية بان القىء لاحد المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة.



واستمعت محكمة الجنايات الى أقوال الرائد محمود فؤاد، رئيس مباحث سنورس بمحافظة الفيوم والذى أكد ان المتهمين الثلاثة ومعهم اخرين تبين مقتل بعضهم خلال مداهمة الشرطة لوكرهم قاموا بقتل المجنى عليه رجل الأعمال وسرقوا سييارته ومتعلقاته الشخصية عبارة عن سلاح نارى مرخص له وحقيبة لاب توب، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقات بالاكراه واستقلوا سيارتين مسروقتين من 6 اكتوبر وتوجهوا الى مركز سنورس وبطريق بحيرة قارون المؤدى الى الفيوم القاهرة الصحراوى تعلق بصرهم بسيارة المجنى عليه وعقدوا العزم على سرقتها وتعقبوها وحاصروا السيارة من اتجاهين واوقفوا المجنى عليه امام محطة وقود وصوبوا اسلحة فى وجه واطلقوا النار لارهابه وتعدوا عليه بالضرب فانصاع لهم وترك السيارة واثناء فرارهم بالسيارة اسرع المجنى عليه فى محاولة يائسة منه لمنعهم من سرقتها وتمسك بمقبض بابها الخلفى فاطلق صوبه المتهم ابراهيم دسوقى من داخلها عيارا ناريا وارداه قتيلا.



واعترف المتهم الاول عبدالحميد عبدالظاهر بارتكابه الواقعة وانهم استقلوا يوم الواقعة سيارتين مسروقتين وكان يقود احداها واجبروا المجنى عليه الوقوف بسيارته بطريق بحيرة قارون وسرقوا سيارته واطلقوا نارا عليه وفروا هاربين وان زميلهم الرابع تقىء فى السيارة لمروره بوعكة صحية وقرروا ان يتركوا السيارة فى مكان على الطريق بعد سرقة محتوياتها خوفا من ان يتم التعرف عليهم وفروا هاربين.



وكانت مباحث الفيوم فى 2014 القت القبض على المتهمين الثلاثة وقدمتهم النيابة العامة الى محكمة الجنايات ووجهت النيابة تهما بقيامهم بقتل المجنى عليه اشرف سالم رجل الاعمال عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان تعقبوه بطريق بحيرة قارون على الطريق الصحراوى واجبروه على التخلى عن سيارته رقم 4176 المملوكة للمجنى عليه واشهروا سلاحا فى وجهه عباره عن بنادق وقاموا بقتله وسرقة سيارته ومحتوياتها واحرزوا اسلحة بندقية اليه غير مرخص لهم بحملها وذخائر استعملوها.

