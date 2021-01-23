بنى سويف يسقط في فخ تعادل مثير مع ديروط بالقسم الثاني

السبت 23/يناير/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى بمباراته أمام ديروط بنتيجة 1/1 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ديروط باسيوط بمنافسات الاسبوع العاشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

تقدم بنى سويف بهدف عن طريق طه نادى فى الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، ونجح فرغلى بالو فى إحراز هدف التعادل لديروط بالدقيقة 33 بالشوط الثانى من المباراة .

واضاع لاعبي بنى سويف جملة من الأهداف أمام شباك ديروط خاصة فى الشوط الثانى نتيجة التسرع وغياب التركيز.

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد بكر وعاونه وائل فاروق وحاتم علام وأحمد جمال حكم رابع .


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