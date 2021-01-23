ليبيا.. مفتي السراج يطالب الليبيين بتحويل أموالهم للميليشيات (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر

يواصل الصادق الغرياني، مفتي حكومة السراج، تصريحاته المثيرة للجدل في ليبيا، حيث دعا هذه المرة التجار وأصحاب الأموال إلى دعم ميليشيات الوفاق في "جبهة بوقرين"، بتحويل أموال الزكاة إليهم بدلا من دفعها إلى المحتاجين.

جاءت  تصريحات الغرياني  خلال قناة فضائية يملكها ابنه بدعم وتمويل قطري تركي، حثت الميليشيات على التواجد في بوقرين، وعدم ترك ميليشيات مصراتة وحدها في تلك المنطقة الفاصلة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات الوفاق ، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 

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