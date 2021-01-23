تؤثر على خدمة الإنترنت.. تعرف على قيمة فاتورة الخط الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات، اليوم السبت، عن فاتورة شهر يناير 2021 والتي تغطي تكاليف الخدمة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 الماضي.

ويتيح موقع المصرية للاتصالات " https://billing.te.eg/ar-eg " معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي للمشتركين، عن طريق إدخال رقم الهاتف الارضي، بعدها سوف تظهر قيمة الفاتورة، ويمكن ايضا معرفة قيمة فاتورة الخط الأرضي عن طريق الخط الساخن 19777.





وتعطي المصرية للاتصالات فترة سماح شهر كامل من تاريخ إصدار الفاتورة، لسداد قيمتها من خلال العديد من الوسائل التى توفرها لتحصيلها منها السداد عن طريق خدمات فوري ومصاري، أو السداد عن طريق منافذ ومقرات الشركة المصرية للاتصالات، أو تحصيل قييمة الفاتورة عن طريق الكروت البنكية.

وبعد انتهاء فترة السماح سوف يتم تحويل خدمات الخط الأرضي إلى الاستقبال، وفي حالة عدم السداد سوف يتم توقف الخدمة نهائيا وهو ما يؤثر على خدمة الإنترنت حتى لو فام المشترك بسدادها.