خالد الجندي لـ نبيل الحلفاوي: "أنا مش جاهل"

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عقب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ردود الفعل حول تصريحه حول أن الفراعنة هم أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن، قائلًا إن الناس يروجوا أن أهل مصر غرقوا لإنقاذ سيدنا موسى وبني إسرائيل، لافتًا إلى أن من غرقوا هما فرعون وجنوده وهما ليسوا اهل مصر وإنما كانت فترة يحكم فيها فرعون وكان معه آل فرعون وهي حاشيته وعائلته، ولم يكن جميعهم كفار.



وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن حاشية فرعون بينهم اثنين من أعلى درجات الإيمان، فكان بينهم رجل مؤمن يكتم إيمانه، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ كْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ"،



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن آل فرعون كان فيهم متكبرين وفيهم خاضعين وخاشعين، منوهًا بأن أعظم امرأة في القرآن الكريم بعد مريم ابنة عمران، كانت زوجة فرعون، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ".



ورد على تعليق الفنان نبيل الحلفاوي، الذي قال فيه: "مراجعة لغوية وليست دينية للشيخ خالد الجندي لاستعماله كلمة فراعنة على أنها القدماء المصريين"، قائلًا: "فنان محترم ومؤدب وخلوق، وهو القبطان، وأنا اختلف معه أنا مش جاهل ولم استخدم الفراعنة بمعنى قدماء المصريين، والدولة الفرعونية مرحلة متأخرة".



