تيتو وبندق يبهرا جمهورهما بمهرجان "كل اللي على الإيد واكل"

السبت 23/يناير/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طرح مؤدين المهرجانات تيتو وبندق مهرجان "كل اللي على الإيد واكل"، وذلك عبر حسابهم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان " كل اللي ع الايد واكل " غناء حوده بندق - تيتو - حسن البرنس - ليل توزيع احمد النانا - بندق2021.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "أنا اسمي يشرف دولة وجدع وصحابي عتاولة ثابتني كلنا على المبدأ لكن انتو شوية عولة أنا هنا اسمي الأسطورة والغلطة معايا بفورة، قبل أما تبعني يا ولا يلا الحق يلا خدلك كام صورة صحبي اللي باعني وسابني وراح فاكرني في بعده هعيش في جراح".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 9 ساعات

اخلاء سبيل احمد الجنزوري في قضية التعدي علي فتاة فندق الفيرمونت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 18 ساعة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان: هذا الشيء يُعد ضربًا من الجنون

منذ ساعة الا ربع

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ يوم

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بنها يتخطى عقبة طوخ ويواصل صدارة القسم الثالث

منذ ساعة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ 43 دقيقة

فوز المالية وفاركو وكفر الشيخ في الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

كليب "عيشت سالك" اول مهرجان لفريق الدخلاوية في العام الجديد

القمة الدخلاوية تطرح "قلبي حبك يا فراولة" عبر اليوتيوب

"القمة الدخلاوية" يطرح مهرجان شعبي بعنوان "قلبي السفاح" عبر يوتيوب

الثنائي تيتو وبندق يطرحان مهرجان "برافو عليك يا صاحبي"

حودة ناصر يطرح فيديو كليب بعنوان "أهلا وسهلا"

القمة الدخلاوية تطرح "شاب رايق" عبر اليوتيوب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

04:03 م

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

04:18 م

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

04:23 م

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»