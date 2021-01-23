"روتاري إسكندرية النزهة".. يقدم مساعدات لوزارة الصحة بالأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة كورونا

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قدم نادي روتاري إسكندرية النزهة برئاسة الدكتور "محمد علي يوسف" المساعدة لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، عن طريق التبرع بـ بأربعة أجهزة "مونتيور"، و(3) أجهزة قياس لتشبع الأكسجين بالدم (Pulse Oximeter)، و(80) كيلو أكياس نفايات طبية.



وقال الدكتور "محمد علي يوسف" رئيس نادي روتاري النزهة 'للفجر' لن يتم في الوقت الحالي التبرع لمستشفيات أخرى، ولكننا أردنا المساعدة في التصدي لتلك الجائحة، كما أننا أنهينا مشروعنا الرئيسي في سبتمبر وهو تطوير دور كامل في مستشفى فوزي معاذ 28 سرير.



وتم التبرع بهذه الأجهزة الطبية لقسم العناية المركزة بمستشفى أبو قير العام، والتي تستقبل حالات الكورونا مجانًا.



وجاء ذلك في حضور الزملاء ماهر قاسم أمين الصندوق، ولمياء جعفر السكرتيره الفخرية، وجيهان طامو رئيس لجنة المشروعات.