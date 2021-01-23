فوز بنها ومصر للتأمين والاميرية والشمس في القسم الثالث

السبت 23/يناير/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة العاشرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة للقسم الثالث عن بنها على فريق طوخ بهدف نظيف سجله محمد مصطفى في الشوط الأول، وأضاع طوخ ركلة جزاء في نهاية اللقاء.

وفاز الأميرية على فريق ايروسبورت بهدف دون رد سجله محمد جمال من ركلة جزاء، كما تغلب التأمين على إسكو بهدف لمحمد زكي.

تعادل فريق ألماظة مع فريق العبور بثلاثة أهداف لكل منهما سجل اسلام الباز وحسن عثمان ومصطفى عبد الجواد للماظة وسجل أهداف العبور
احمد سابق هدفين ومصطفى نصر هدف.

تعادل بهتيم مع اتحاد الشرطة بهدفين لكل منهما، والمرج مع الغابه بدون أهداف، وبنفس النتيجة إنتهى لقاء البلاستيك مع قليوب.

وحقق فريق الشمس الفوز على فريق سراى القبه بثلاثة أهداف نظيفة.

الترتيب المجموعة السادسة

1-بنها20 نقطة
2- اسكو 16 نقطة
3- الغابه 16 نقطة
4- مصر للتأمين 15 نقطة
5- البلاستيك 15 نقطة
6- العبور 13 نقطة
7- المرج 13 نقطة
8- الشمس 12 نقطة
9- اتحاد الشرطة 11 نقطة
10- ألماظة 11 نقطة
11- الأميرية 10 نقاط
12- طوخ 9 نقاط
13- بهتيم 8 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- سراى القبه 3 نقاط
16- قليوب نقطتين

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