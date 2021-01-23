حريق بإحدى العقارات بحي السيدة زينب بسبب المخلفات

السبت 23/يناير/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
نشب حريق بأحد أسطح العقارات المتواجدة فى نطاق حى السيدة زينب، بسبب المخلفات المتواجدة على أسطح العقار، وعلى الفور توجه الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، والاجهزة التنفيذية إلى الحي، كما توجه رجال الحماية المدنية لإطفاء الحريق.



وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، أن الحريق، نشب فى 5 عطفة قرقماز متفرع من سوق مسكة، فى سطح العقار بسبب وجود المخلفات، لافتا إلى ان الحريق لم يسفر عن أى إصابات وتم تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير عن الحادث.

حريق بإحدى العقارات بحي السيدة زينب بسبب المخلفات
حريق بإحدى العقارات بحي السيدة زينب بسبب المخلفات
حريق بإحدى العقارات بحي السيدة زينب بسبب المخلفات
حريق بإحدى العقارات بحي السيدة زينب بسبب المخلفات
حريق بإحدى العقارات بحي السيدة زينب بسبب المخلفات
حريق بإحدى العقارات بحي السيدة زينب بسبب المخلفات

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