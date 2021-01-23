حودة بندق يبهر جمهوره بمهرجان "تعيش وتشوف"

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طرح شاعر الغنية حودة ناصر، مهرجان "تعيش وتشوف" وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



مهرجان"تعيش وتشوف"(حوده بندق - حوده ناصر - تيتو - التوني) توزيع: بندق - النانا الدخلاوية 2021.



ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "أقولك ايه هتستغرب وتتكهرب هقول ايه صحابي في شدتي بتهرب بقيت مجروح ومش عايش عايش خايف بقيت مجروح وناس جدعان منيش شايف، بقينا في دنيا غدارة وجاية تمالي بخسارة وكل يومين تقوم غارة وناس يتاخدو في الرجلين".

