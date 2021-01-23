فوز ناصر ملوي والقوصية والخارجة والوادي الجديد وتعادل الفكرية بالقسم الثالث

وفاز فريق مركز شباب الخارجة، علي الهنداو، بثلاثه اهداف لهدف ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الخارجة.



وفاز الوادي الجديد، علي بني مزار، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الوادي الجديد.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثامنة، الأحد عندما يلعب فريق مركز شباب سمالوط، مع فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- ناصر الفكرية 15 نقطة

2- القوصيه 14 نقطة

3- شباب ناصر ملوي 14 نقطة

4 -شباب القيس 13 نقطة

5- شباب الخارجة 12 نقطة

6- ملوي 12 نقطة

7 - شباب مغاغه 10 نقاط

8 - شباب سمالوط 10 نقاط

9 - الوليدية 9 نقاط

10- الهنداو 7 نقاط

11- الوادي الجديد 6 نقاط

12- بني مزار 5 نقاط



في حين تعادل فريق ناصر الفكرية، مع فريق مركز شباب القيس، بهدفين لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب ناصر الفكريةبمدينه ابوقرقاص.