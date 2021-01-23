فوز ناصر ملوي والقوصية والخارجة والوادي الجديد وتعادل الفكرية بالقسم الثالث

السبت 23/يناير/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
سالم خليل
أقيم اليوم مباريات الأسبوع الثامن لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة، حيث فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق الوليدية، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

كما فاز فريق القوصية، علي فريق مركز شباب مغاغه، برباعية نظيفة، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي. 

في حين تعادل فريق ناصر الفكرية، مع فريق مركز شباب القيس، بهدفين لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب ناصر الفكريةبمدينه ابوقرقاص.
 وفاز فريق مركز شباب الخارجة، علي الهنداو، بثلاثه اهداف لهدف ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الخارجة.

وفاز الوادي الجديد، علي بني مزار، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الوادي الجديد. 

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثامنة، الأحد عندما يلعب فريق مركز شباب سمالوط، مع فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي. 

ترتيب المجموعة الثالثة

1- ناصر الفكرية 15 نقطة
2- القوصيه 14 نقطة
3- شباب ناصر ملوي 14 نقطة
4 -شباب القيس 13 نقطة
5- شباب الخارجة 12 نقطة
6- ملوي 12 نقطة
7 - شباب مغاغه 10 نقاط
8 - شباب سمالوط 10 نقاط
9 - الوليدية 9 نقاط
10- الهنداو 7 نقاط
11- الوادي الجديد 6 نقاط
12- بني مزار 5 نقاط

أخبار تهمك

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

فوز المالية وفاركو وكفر الشيخ في الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني

منذ أقل من ساعتين

بنها يتخطى عقبة طوخ ويواصل صدارة القسم الثالث

منذ ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ يوم

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

كومان: هذا الشيء يُعد ضربًا من الجنون

منذ ساعة الا ربع

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 18 ساعة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ حوالي 5 ساعات

اخلاء سبيل احمد الجنزوري في قضية التعدي علي فتاة فندق الفيرمونت

منذ أقل من ساعتين

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

04:03 م

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

04:18 م

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

04:23 م

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»