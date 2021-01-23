ماجد الكدوانى يجسد شخصية ضابط في فيلم "الجريمة"

السبت 23/يناير/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

انضم الفنان ماجد الكدواني، الى فريق عمل فيلم "الجريمة" بطولة احمد عز، ومنه شلبي، حيث يجسد شخصية ضابط، والفيلم إخراج شريف عرفه، حيث يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة.

ومن ناحية أخرى يضع المخرج شريف عرفة اللمسات الأخيرة فى مونتاج فيلم النجم محمد هنيدى "النمس والإنس"، استعدادًا للعرض، وحتى الأن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائي لعرض الفيلم

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دورموظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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