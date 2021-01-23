برلماني يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ 69: ضحوا بأرواح مخلصه من أجل الوطن

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وجه النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع رجال الشرطة الأبطال بعيدهم الـ 69.



وثمن "شمس الدين" في تصريح لبوابة الفجر، دور وزارة الداخلية ورجال الشرطة البواسل في حفظ الأمن والأمان داخل مصر، خاصةً بعد دورهم العظيم في مواجهة الأعمال الإرهابية الأعوام الماضية، مضيفا: " نحن دائمًا وأبدا نقدر جهود رجال الشرطة المخلصين، ونعلم جيدًا مايعانون منه ونقف خلفهم في كل وقت وحين، وأن 25 يناير ليس عيدهم فقط بل عيدنا نحن أيضا".



وأشار النائب إلى موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب لديهم روح طيبه وكانوا حريصين كل الحرص على سرعة الإنتهاء من هذا القانون لتقديم كل الدعم لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وهذا أقل ما يمكن تقديمه معنويا لهذه الأسر.



ووجه عضو مجلس النواب، تحيه شكر وتقدير لجميع أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن، ومواجهة الأعمال الإرهابية الخسيسة، التي تهدف إلى هدم مصر، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يصبر أسرهم على فراقهم.



