مهرجان "هجمة ترسة مش هحل" يبهر الجمهور عقب طرحه

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فاجأت شركة العبد للإنتاج الفني الجمهور بطرح مهرجان " انتي مورو ( هجمه ترسه مش هحل )، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



مهرجان انتي مورو ( هجمه ترسه مش هحل ) امين خطاب - توزيع بودي انتاج فيصل العبد.



ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "هجمه ترسه كبسه مش هحل

ضربه قاضيه نازله فيكو بغل..قلبي تاني ليكو مش هيحن اصلي كنت وياكو اصيل...طب طلقه طالعه ع اللي باع وخان اصل صحبي قله مش تمام كنت ديما معاه سندال بس اجبرني اني اخسرو..يلا بالسلامه روح ياناقص خدت جمب منك وبناقص..كلب سيط لمصلحتك باصصبعت صحبك بكام يازميلي..ليه بأمنك وبتخون فيا بمشي سكك والاقي مرازيه قلبك اسود وكله اذيه كنت ديما بتيجي عليا..".



