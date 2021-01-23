مهرجان "هجمة ترسة مش هحل" يبهر الجمهور عقب طرحه

السبت 23/يناير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
فاجأت شركة العبد للإنتاج الفني الجمهور بطرح مهرجان " انتي مورو ( هجمه ترسه مش هحل )، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان انتي مورو ( هجمه ترسه مش هحل ) امين خطاب - توزيع بودي انتاج فيصل العبد.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "هجمه ترسه كبسه مش هحل
ضربه قاضيه نازله فيكو بغل..قلبي تاني ليكو مش هيحن اصلي كنت وياكو اصيل...طب طلقه طالعه ع اللي باع وخان اصل صحبي قله مش تمام كنت ديما معاه سندال بس اجبرني اني اخسرو..يلا بالسلامه روح ياناقص خدت جمب منك وبناقص..كلب سيط لمصلحتك باصصبعت صحبك بكام يازميلي..ليه بأمنك وبتخون فيا بمشي سكك والاقي مرازيه قلبك اسود وكله اذيه كنت ديما بتيجي عليا..".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

فوز المالية وفاركو وكفر الشيخ في الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ 42 دقيقة

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ حوالي 5 ساعات

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان: هذا الشيء يُعد ضربًا من الجنون

منذ 43 دقيقة

بنها يتخطى عقبة طوخ ويواصل صدارة القسم الثالث

منذ ساعة

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

اخلاء سبيل احمد الجنزوري في قضية التعدي علي فتاة فندق الفيرمونت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عمرو سعد: "عشت مرحلة صعبة ما كنش في جيبي جنيه"

مصطفى حجاج يطرح "بناقصه" ضمن ألبوم "هتزهزه" (فيديو)

إيساف يدخل عالم المهرجانات الشعبية ويقدم "صحبك اللي يجيب في سيرتك" مع علاء ففتي

"نجوم مصر" تطرح مهرجان "أهلا بي أخصامي" عبر اليوتيوب

علاء فيفتي يطرح "بياعين الصبر" بمشاركة أحمد السويسي

"سماكة والسمطي" يدخلان مارثون أحزان المهرجانات الشعبية بـ"ليه ياخلق"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

04:03 م

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

04:18 م

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

04:23 م

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»