تعرف على نتائج مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث

السبت 23/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
إنتهت قبل لحظات مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث التى أقيمت اليوم السبت حيث تختتم الجولة غدا بلقاء شربين و الأمير الذى يقام بستاد شربين .

تعادل شيكو بهدف لمثله أمام ضيفه السنبلاوين، فيما حقق نبروه فوزا صعبا أمام اتحاد المنزلة بهدف دون مقابل.

وتمكن بلقاس من تحقيق الفوز خارج ملعبه على دقادوس بهدفين نظيفين، فيما حسم التعادل الإيجابى مباراة ميجاسبورت و شبان بدواى بثلاثة أهداف لكلاهما.

وحقق عمال المنصورة فوزا غاليا على حساب فريق الخيارية بهدف دون مقاب،ل فيما تعادل منية سمنود أمام ضيفه مياه الدقهلية بدون أهداف.

ترتيب المجموعة التاسعة 

1- شيكو 19 نقطة
2- نبروه 19 نقطة
3- مياه الدقهلية 16 نقطة
4- بلقاس 15 نقطة
5- شربين 11 نقطة
6- م.ش منية سمنود 11 نقاط
7- عمال المنصورة 9 نقاط
8- كهرباء طلخا 8 نقاط
9- ميجاسبورت 8 نقاط
10- السنبلاوين 8 نقاط
11- دقادوس 7 نقاط
12- شبان بدواى 6 نقاط
13- الخيارية 5 نقاط
14- المنزلة 4 نقاط
15- الأمير 3 نقاط

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