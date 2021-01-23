نيفين جامع توقع اتفاق مع السودان لدعم و تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، اليوم السبت، توقيعه اتفاق مع دولة السودان لتعزيز التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة بكلال البلدين.

وبحسب بيان الجهاز، فقد قامت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، بهدف إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الجهاز والوزارة لتعزيز التعاون ونقل الخبرات لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة في كلا البلدين خاصة في قطاع الصناعات اليدوية والحرفية.

وقالت "جامع "، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعميق التعاون وتبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية بين مصر والسودان لوضع وتنفيذ برامج متكاملة تهدف إلى دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية.

وأضافت أن القطاع يتمتع بقدرة كبيرة على توفير فرص عمل كثيفة للشباب بالإضافة إلى قدرته المتميزة على التسويق والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب هذه المشروعات وتطوير مهاراتهم وتوفير البيئة المواتية لتشجيعهم على الاستمرار والتوسع وجذب عدد أكبر من الشباب والمرأة للعمل في مجال الحرف اليدوية والتراثية مما يساعد على توفير فرص عمل ناجحة ومستقرة لأصحاب هذه المشروعات والعاملين لديهم ويساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأوضحت أن توقيع مذكرة التفاهم يعد استكمالا للتعاون الذي بدأ بين الجانبين حيث استضافت مصر دولة السودان الشقيق كضيف شرف في معرض تراثنا في عام 2020.

وأضافت جامع أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجهاز ووزارة الصناعة والتجارة بالسودان لوضع الخطط التنفيذية وتحديد آليات العمل لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم ومن أهمها التنسيق بين الجانبين لتقديم الخدمات المالية وغير المالية التي تتفق مع طبيعة هذه المشروعات وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وإجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة وتوفير التراخيص اللازمة لتشغيلها بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات لتوفير بيئة مناسبة لتنمية وتطوير المشروعات اليدوية وفتح قنوات تصديرية تساعدها على تسويق منتجاتها وتنفيذ برامج تعاون تعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين.

جاء هذا على هامش زيارة تقوم بها وزيرة الصناعة نيفين جامع لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بي البلدين، وإزالة كافة القيود التجارية أمام الصادرات المصرية لدخول إلى السوق السوداني.