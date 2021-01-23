التعادل الإيجابي يحسم موقعة الإسماعيلي وغزل المحلة بالدوري

السبت 23/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
انتهت المواجهة التي جمعت بين  غزل المحلة والإسماعيلى عصر اليوم ضمن منافسات  الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدورى المحلى، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

 تقدم الإسماعيلي بهدف فى الشوط الأول من ركلة جزاء، عن طريق أرى بابل ثم تعادل المحلة بركلة جزاء ايضا سجلها أحمد الشيخ ثم تقدم الدراويش مرة آخرى عن طريق بابل من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وقبل انتهاء الوقت الأصلى بدقائق قليلة ومع اللحظات الأخيرة تم احتساب ركلة جزاء لصالح غزل المحلة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة 8 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 7 في المركز الـ 13.

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