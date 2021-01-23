تعادل بطعم الخسارة يحققه الألومنيوم امام سمسطا

السبت 23/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
فصل التعادل السلبي بدون اهداف نتيجة مباراة فريق الالومنيوم، امام نظيره فريق مركز شباب سمسطا، التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة العاشرة للمجموعة الاولي لدوري القسم الثاني.

جاءت المباراة متوسطة المستوي، استحوذ خلالها فريق الألومنيوم علي مجريات الامور دون خطورة علي مرمي فريق سمسطا، الذي اعتمد علي دفاع المنطقة واللعب علي المرتدات.

بهذا التعادل يواصل الألومنيوم مسلسل نزيف النقاط، ويرفع رصيده للنقطة17 ويفقد نقطتين ثمينتين في رحلة الزحف نحو الصدارة، علي الجانب الاخر رفع فريق سمسطا رصيده للنقطة10

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