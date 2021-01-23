أورانج العالمية تبيع 50% في حصتها بوحدة الألياف"أورانج كونسيشنز"

وافقت شركة أورانج على بيع حصة 50% من وحدة الألياف الضوئية التابعة لها "أورانج كونسيشنز"، لمجموعة من المستثمرين الفرنسيين في صفقة قدرت قيمة مشغل شبكة الألياف الضوئية بالكامل بنحو 2.7 مليار يورو (3.3 مليار دولار).

وبحسب بيان لشركة أورانج، فمن المتوقع إنجاز الصفقة بنهاية العام الجاري، مع تحالف استثماري تضمن شركات ، "كاسي دي بوتس" ((Caisse des Dépôts ، و"سي إن بي أسيورانيس" ((CNP Assurances، و"إي دي إف إنفيست" ((EDF Invest.

وتضمنت شروط الصفقة احتفاظ أورانج بخيار الشراء الذي سيسمح لها باستعادة السيطرة وتعزيز امتيازات أورانج في المستقبل.



