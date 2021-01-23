محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ويشدد بضرورة الإسراع فى إنهائها

السبت 23/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وإحدى الشركات المنفذه لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة؛ لمتابعة معدلات التنفيذ و سير العمل بمشروعات الصرف الصحي الجارية بمختلف مراكز المحافظة؛ وبحث أليات الإسراع فى معدلات الإنتهاء من هذا الملف الهام فى أسرع وقت لما له من أهمية لدي المواطن؛ وبحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمدن والمراكز.

استعرض محافظ الجيزة، خلال الإجتماع نسب التنفيذ لمحطات المياه والصرف الصحي ومعدلات الأداء والمستهدف تنفيذها خلال الفتره القادمة ووجه بتذليل كل العقبات التى قد تواجه عرقلة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حتى لا تقف عجلة التنمية بالجيزة.


كما استعرض المحافظ معدلات التنفيذ فى محطات ناهيا والشيخ عتمان وأم إخنان بالحوامدية وأبو النمرس ودهشور بالبدرشين وطهما وميت القائد بالعياط وسقاره وميت رهينة بالبدرشين.


وشدد محافظ الجيزة على الشركة المنفذه بضرورة إنهاء أعمالها الجارية بمنطقة سقاره وميت رهينة، حتى لا تؤثر على أعمال الرصف الجارية لرفع كفاءة وتطوير طريق سقارة السياحي ليكن جاهزا لإستقبال وفود السائحين فور إنتهاء أزمة جائحة كورونا.

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