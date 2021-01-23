جوين ستيفاني تستعرض خاتم خطبتها وصدمة كبيرة من سعره

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استعرضت جوين ستيفاني خاتم خطبتها وذلك من خلال بعض الصور من أحدث جلصات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت "ستيفاني" قد أعلنت إلغاء زواجها من من جافين روسدالي، وأبهرت عقب ذلك جمهورها بإطلالتها اليوم عقب زيارتها لأحد أصدقائها.



وأبرزت "ستيفاني" الخاتم الذي يبلغ سعره 500000 دولار.



يذكر أن بليك شيلتون تقدم لطلب الزواج من المغنية البالغة من العمر 51 عاما، وذبك عقب سنوات مرت من الحب الصامت.