فوز الدخان وطهطا وسوهاج وطنطا وسوهاج بالجولة العاشرة للقسم الثاني

ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 25 نقطة 2- المنيا 20 نقطة 3- الإعلاميين 17 نقطة 4- الألومنيوم 17 نقطة 5- ديروط 15 نقطة 6- بنى سويف 15 نقطة 7- شبان قنا 15 نقطة 8- الفيوم 15 نقطة 9- سوهاج 15 نقطة 10- البترول 12 نقطة 11- شباب سمسطا 10 نقاط 12- كيما أسوان 9 نقاط 13- قنا 9 نقاط 14- طهطا 9 نقاط 15- تليفونات بني سويف 7 نقاط 16- أسمنت أسيوط 4 نقاط 1- الشرقية للدخان 25 نقطة

فاز فريق الشرقية للدخان خارج ملعبه على فريق قنا بهدفين نظيفين في إطار مواجهات الجولة العاشرة، للمجموعة الأولى من القسم الثاني.أحرز هدفي الدخان محمد حسن في الدقيقة 9 وفي الدقيقة 35 من الشوط الأول.وتعادل فريق الإعلاميين مع فريق الفيوم بهدف لمثله انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الإعلاميين بهدف سجله اسلام كمال من ركلة جزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول وتعادل محمود كمال للفيوم في الدقيقة 38 من الشوط الثاني.تعادل فريق بنى سويف مع فريق ديروط بهدف لمثله حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم بنى سويف بهدف طه نادي في الدقيقة 3 وتعادل فرغلي بالو في الدقيقة 34 .وتعادل فريق أسمنت أسيوط مع فريق بترول اسيوط بهدف لمثله تقدم أسمنت أسيوط بهدف نظيف في الشوط الأول سجله أحمد سليمان وتعادل أحمد ترك للبترول في الدقيقة 7 من الشوط الثانيوتغلب فريق سوهاج على فريق المنيا بهدف نظيف سجله محمد حسان من ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الشوط الأول.تعادل فريق الالومنيوم مع فريق شباب سمسطا بدون أهداف.تعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق شبان قنا بدون أهداف، بينما فاز فريق طهطا على فريق كيما أسوان بهدف دون رد.