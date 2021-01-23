عضو مجلس الشيوخ ببورسعيد : مشروع الفيروز يزيد من حجم الصادرات المصرية

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أكد الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "علم الدين"، أن هذا المشروع العملاق يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية من الثروة السمكية، ويعتبر كذلك قيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ ببورسعيد، أن هذا المشروع يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.