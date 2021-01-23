سوهاج يفوز على المنيا في القسم الثاني

السبت 23/يناير/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
سالم خليل
فاز نادي سوهاج، علي نادي المنيا، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما على ملعب إستاد سوهاج، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة، لمسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

وخاض سوهاج اللقاء بتشكيل مكون من : بهاء صابر، حسان محمد، شريف محمد حافظ، أسامه خليل محمد ناجح، عادل السيد، كمارا يعقوب، محمد ثروت، محمد علي عثمان، محمد سعيد حفظي، أحمد حاتم.

في حين خاض المنيا المباراه بتشكيله مكونه من عبدالكافي رجب، محمد آدم، إسلام طارق، أحمد إسماعيل، أيمن ناصر، محمد شديد، مصطفى شعبان الشيبكشي، أحمد شحاته، أحمد عصام، محمد سماره، فتحي عثمان.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين خاصه سوهاج حيث شهدت الدقيقة 5 الهدف الأول لسوهاج من ركله جزاء عن طريق حسان محمد ، لكن الفريق المنياوي يحاول باجتهاد لإدراك التعادل، حيث شهدت الدقيقة 21 تصويبه لكن تعلو المرمي من محمد سماره، وفي الدقيقة 23 فرصه هدف موكد يضيع من أسامه خليل يتصدي لها حارس المنيا ببراعه.

 وفي الدقيقة 28 تصويبه قويه من ايمن ناصر، لكن تخرج لركنيه، لكن في الدقيقة 45 فرصه هدف التعادل يضيع من محمد سماره، واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم سوهاج بهدف نظيف. 

بدأ الشوط الثاني بقوه للمنيا، حيث شهدت الدقيقة الأولي راسيه من مصطفي شعبان الشيبكشي تعلو المرمي، ثم في الدقيقة 10 تصويبه قويه من محمد سماره، لكن تعلو المرمي، وفي الدقيقة 24 فرصه تضيع من المنيا للاعب محمود بليه، واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع
وجاءت تغييرات سوهاج بنزول أيمن رضا إبراهيم، أحمد جمال إسلام خلف، مكان عادل السيد، أسامه خليل، محمد ناجح .

وجاءت تغييرات المنيا بنزول محمود بليه، وكامل أحمد، محمود عاطف، محمد أشرف، بدوي عاشور، مكان احمد شحاته، محمد شديد، أيمن ناصر، فتحي عثمان، محمد آدم. 

وقد أدار المباراه تحكيميا أحمد عبدالسميع حكم ساحه يعاونه كل من محمود مصطفى مساعد أول، مصطفى عبدالخالق مساعد ثان والحكم الرابع يحيي عبدالحميد، صالح عبدالمجيد، عياد إبراهيم مراقب حكام.

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