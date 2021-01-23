



طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة من شهر يناير 2021 بالرقم القومي فقط من خلال موقع وزارة القوى العاملة





عمليات بحث مستمرة ولن تتوقف منذ مطلع يناير الجاري 2021 عن معرفة كل ما يتعلق بمنحة 500 جنيه لأصحاب العمالة اليومية والغير منتظمة التي وقع عليهم أشد ضرر منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد قد دفعت وزارة القوى العاملة أن تعرض الأمر على رئيس الجمهورية لكي يوقع على الموافقة من أجل مساندة هذه الفئات لكي لا يشعرون بالمعاناة أكثر من ذلك لاوخاصتاً لأنهم غير قادرين على جلب المال لأن أعمالهم اليومية توقفت منذ فرض حظر التجوال ولا يوجد لهم معاش أو راتب شهري يستندون عليه ويجلبون من خلاله مطالبهم الأساسية من الطعام والشراب في بداية الإعلان عن المنحة تقم عدد يبلغ أكثر من 6 ملايين مواطن وبعد صرف الدفعة الثالثة من المنحة أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إضافة 3 دفعات جديدة نظراً لظروف المواطنين تم صرف 4 دفعات منها حتى الآن وباقي دفعتين الخامسة والسادسة ترقبو معنا للمزيد من التفاصيل.





منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021

منذ يوم الأحد الماضي الموافق 17 من يناير للعام الجاري 2021 وتم البدء في صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة من المرحلة الثانية ومازالت عمليات الصرف مستمرة لكل من تأتي إليه رسالة تفيد استحقاق الصرف من الرقم التالي 2030 وعمليات الصرف تتم بشكل مستقر جداً من خلال مكاتب البريد وفروع أورنج و ماكينات ATM ومن خلال البنوك الزراعية التي خصصتها وزارة القوى العاملة لتخفيف الضغط على مكاتب البريد ومنعاً للازدحام.





خطوات الاستعلام عن منحة 500 جنيه يناير 2021

- للتعرف على الاستحقاق من عدم الاستحقاق عليكم الضغط على هذا الرابط ( اضغط هنا ).

- إدخال الرقم القومي.

- الضغط على استعلام.

- كما يمكن إرسال رسالة بالرقم القومي على الرقم التالي 142 ويتم عرض التفاصيل.



