تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

السبت 23/يناير/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف مصطفى محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 4 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت عقوبة مصطفى محمد بسبب مشادته مع حسين الشحات في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الماضي، والتي توج بها القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يغيب مصطفى محمد عن الزمالك في مباراة مولودية الجزائر في الجولة الأولى، وتونجيب بطل السنغال في الجولة الثانية.

كما سيغيب مصطفى محمد عن الزمالك في مباراتي الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا، في الجولة الثالثة والرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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