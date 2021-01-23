الصين توافق على إنشاء بورصة للعقود الآجلة ستساهم في مشروع" الحزام والطريق"

السبت 23/يناير/2021 - 04:22 م
مشروع الحزام والطريق
مشروع الحزام والطريق
وكالات

وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلى هيئة تنظيمية للأوراق المالية بالبلاد، يوم الجمعة على إنشاء بورصة للعقود الآجلة في مدينة قوانغتشو بجنوبي الصين.

 

وقالت قاو لي المتحدثة باسم اللجنة في مؤتمر صحفي، إن بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة ستخدم الاقتصاد الحقيقي وتعزز التنمية الخضراء، مضيفة أن البورصة ستكون مهمة لتحسين سوق رأس المال في الصين.

 

وأضافت قاو أن البورصة ستساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة ودفع عجلة بناء منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، وكذلك بناء "الحزام والطريق".

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