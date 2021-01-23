تتحقق قريبا.. 4 وعود جديدة من الرئيس للمصريين

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خلال افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الوعود للمصريين، من المقرر تحقيقها في القريب العاجل، وهو ما أدى إلى نشر التفاؤل بين متابعي تصريحات الرئيس على السوشيال ميديا.



و افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويسهم في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، حيث يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال.



ومن المتوقع أن يؤدي مشروع المزرعة السمكية على المدى القريب إلى تخفيض أسعار الأسماك، إذ إن إنتاج المزرعة سيضخ في السوق المحلية والفائض للتصدير.



لا عربات قديمة في نهابة 2021

أول تلك الوعود كانت بشأن خطوط السكك الحديدية، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة في مجال السكة الحديد، متابعا: " الدولة لم تترك هذا القطاع.. تم البدء فى ميكنة وكهربة الخطوط.. وتطوير المحطات والمعدات مثل الجرارات والعربات وغيرها.. ومع ظروف كورونا.. ومع نهاية 2021 لن نجد عربة على السكة الحديد قديمة".



حل مشكلات الريف المصري

وكانت ثاني الوعود بشأن الريف المصري، حيث قال الرئيس: "الهدف خلال 3 سنوات بشكل بفضل الله أنه يتم حل مشكلة الريف المصرى.. والمرحلة الأولى عندنا 1500 قرية و11 ألف تابع.. والتوابع مناطق عشوائية عبارة عن منازل صغيرة بجوارها بعضها.. وخلال 3 سنوات يتم حل كل مشاكل الكهرباء مرة واحدة.. ونعمل على تحسين كفاءة الكهرباء في الريف".



واستطرد إلى أنه في خلال 3 سنوات سيتم حل كل مشكلات الريف، مبينا: "خطوط الكهرباء الممدودة فوق المنازل اللى معمولة غلط، هنشيلها وهنخليها أرضى.. وهنحسن كفاءة شبكة الكهرباء في الريف".



الانتهاء من أعمال بحيرة المنزلة

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مؤسسات الدولة تسعى إلى الانتهاء من أعمال بحيرة المنزلة، متابعا: " بحيرة المنزلة الشغل فيها لم ينتهى.. ونسعى للانتهاء منها خلال هذا العام.. ويتم دراسة الموضوعات داخل البحيرة حتى نكون أمام بحيرة تنتج السمك بشكل كامل.. ونحقق استثمار كامل وحقيقي بشكل طبقا للأصول".



وعد بشأن محافظة سيناء

وأضاف أن الدولة تسعى للاستفادة من المياه إلى يتم إلقائها فى البحر أو البحيرات مثل المنزلة، خاصة أن له تأثير سلبى على البحيرة، وتم معالجة المياه قبل نزولها، أو فى البحيرة، وتم التوصل إلى مشروع جديد لتحويل جزء منها إلى سيناء من أجل الاستفادة منها، قائلا: "نسعى إلى إنتاج 5.6 مليون متر وجار الافتتاح منتصف العام لتوفير المياه فى سيناء".



وأكد الرئيس السيسى، أن هناك 100 ألف فدان جاهزين للزراعة بعد دخول هذه المياه فى ترعة السلام، مطالبا وزارتى الزراعة والرى تجهيز البنية الأساسية للرى، وبالتالى خلال 6 شهور يتم تجهيزهم من ترع ومحطات رفع وتسوية بحيث شبكة الرى تصل إلى هذه المساحة، وتابع قائلا: " قبل 30 يونيو المقبل الانتهاء الترع والمحطات لتغطية شبكة الرى المطلوبة، الانتهاء من شبكة الكهرباء وغيرها من احتياجات حتى تكون جاهزة.. وهناك التزام على توفير البنية الأساسية وبالتالى لا يتم زراعة الأرض".





