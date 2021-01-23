مانشستر يونايتد يرفض رحيل نجمه

السبت 23/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلنت تمسكها ببقاء أحد نجوم الفريق الذين لا يحظون بمساحة كافية للمشاركة في المباريات في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأنَّ مانشستر يونايتد حصل على العديد من العروض لإعارة الهولندي دوني فان دي بيك في الشهر الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنَّ فان دي بيك انضم  إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادمًا من آياكس مقابل 35 مليون جنيه إسترليني لكنه بالكاد يشارك في المباريات.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنَّ مانشستر يونايتد رفض جميع عروض إعارة فان دي بيك، حيث ينافس الفريق الإنجليزي في 3 بطولات ويرى النرويجي أولى جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر أنه بحاجة إلى جهود كل لاعب.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنَّ العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن فان دي بيك أصيب بالإحباط من وضعه الحالي في مانشستر يونايتد ورفض إجراء لقاءات تلفزيونية لهذا السبب.

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