فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث





كما خسر منوف على ملعبه من فريق أبو كبير 2-3 في موقعة مثيرة، شهد الشوط الأول تقدم منوف 2-1 حيث سجل محمود سلام لمنوف قم تعادل ابو كبير ثم سجل محمد الشيمي الهدف الثاني لمنوف.





وفي الشوط الثاني أحرز أحمد سامي هدف التعادل في مرماه لفريق أبو كبير، ثم سجل أبو كبير هدف الفوز قبل نهاية اللقاء.





وتعادل مركز شباب ديرب نجم مع مركز شباب عرابي 1-1.





وحصل عرب الرمل على راحه.

ترتيب المجموعة العاشرة



1- الشرقية 23 نقطة

2- بلبيس 21 نقطة

3- فاقوس 20 نقطة

4- ميت خلف 16 نقطة

5- ميت خاقان 14 نقطة

6- ابو حماد 14 نقاط

7- أبو كبير 13 نقطة

8- تــــلا 12 نقطة

9- منوف 8 نقاط

10- بطا 8 نقاط

11- غزل شبين 7 نقاط

12- عرب الرمل 6 نقاط

13- ديرب نجم 4 نقاط

14- شباب عرابي نقطتين

15- شباب ديرب نقطة وحيدة. 1- الشرقية 23 نقطة2- بلبيس 21 نقطة3- فاقوس 20 نقطة4- ميت خلف 16 نقطة5- ميت خاقان 14 نقطة6- ابو حماد 14 نقاط7- أبو كبير 13 نقطة8- تــــلا 12 نقطة9- منوف 8 نقاط10- بطا 8 نقاط11- غزل شبين 7 نقاط12- عرب الرمل 6 نقاط13- ديرب نجم 4 نقاط14- شباب عرابي نقطتين15- شباب ديرب نقطة وحيدة.

حقق فريق ميت خلف فوزا غاليا على ملعبه على حساب فريق مركز شباب تلا، بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الـ 10 للمجموعة العاشرة بالقسم الثالث.شهد الشوط الأول إهدار تلا ركلة جزاء عن طريق سعيد المشد، سددها خارج المرمى، بينما شهد الشوط الثاني تقدم تلا بهدف كريم مجدي من متابعة أمام المرمى، ثم إحتسب الحكم ركلة جزاء لميت خلف عقب لمس الكرة باليد من مدافع تلا، سجلها محروس عبد المولي، وقبل ختام الوقت الأصلي للقاء خطف ميت خلف هدف التعادل عن طريق البديل أحمد بندق.وحقق فاقوس فوزا عريضا على حساب نادي ديرب نجم بنتيجة 3-0 عن طريق علي محجوب في الشوط الأول، وأحمد عبد الله وابراهيم علي في الشوط الثاني.وتعادل الشرقية على ملعبه مع غزل شبين 2-2 في موقعة مثيرة، شهدت تقدم الغزل بالهدف الأول في الدقيقة 33 عن طريق اسلام فرج، وفي الشوط الثاني سجل الشرقية التعادل عن طريق مهران مجاهد، ثم استغل مؤمن قصري لاعب الغزل خطأ مدافع الشرقية وأحرز الهدف الثاني لفريقة، ثم سجل الفريق الشرقاوي هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد السيد قشوع.وتعادل بلبيس مع مركز شباب بطا 1-1 وابو حماد مع ميت خاقان بنفس النتيجة، حيث أحرز محمد الحسيني بالوظة هدف التقدم لميت خاقان في الدقيقة 15 للشوط الأول، وشهد الشوط الثاني إدراك التعادل لأبو حماد عن طريق باسم عادل.