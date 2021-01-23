الزوج الاستغلالي.. هذه العلامات تكشفه

السبت 23/يناير/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
أظهرت دراسات علمية أن أكثر أنواع الاستغلال الهدام في العلاقات الزوجية، هو الاستغلال المالي والمعنوي ولتوضيح العلامات التي  تدل على أن زوجك استغلالي اتبعي التالي، وفقا لصحيفة metro

- الرجل الاستغلالي يعتبر أية مناسبة للخروج مع الطرف الآخر، بمثابة تضحية من جانبه؛ حيث إن ذلك سيأخذ من وقته الثمين، ويُعزى ذلك إلى أن الرجل الاستغلالي يقدم دائماً مصلحته على حساب شريكة حياته.

- الرجل الاستغلالي لا يتعامل مع الطرف الآخر من منظور المساواة في الحقوق والواجبات؛ فكل ما يعنيه في الواقع تلبية رغباته ومتطلباته، وعادة ما يعمد الزوج الاستغلالي إلى الاعتناء بكل جوانب حياته الخاصة، دون مراعاة رغبات الطرف الآخر.

- استغلالية وأنانية الرجال، تجعلهم مغرورين ويرغب الشخص في إثبات نفسه بشكل دائم؛ حتى إن اقتضى الأمر تدمير حياة الطرف الآخر؛ حيث يرى في نجاحه خطراً يهدد نرجسيته؛ نتيجة لذلك، يسعى إلى إحباط شريكته؛ فضلا عن أنه غالباً ما يجعلها تشعر بالذنب لأنها لا تهتم به.

- يجب أن تبتعد المرأة عن هذا النوع من الرجال؛ خاصة أن الشريك الاستغلالي لا يهتم إلا بمصلحته، دون مراعاة شعورها، وعادة ما يعتقد الرجل النرجسي بأنه محور العالم فلا يجب العيش معه تحت سقف واحد.

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