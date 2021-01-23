النائب عادل اللمعي: مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك للمصريين

السبت 23/يناير/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمد عزام

قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن مشروع مزارع الفيروز للإستزراع السمكي التي افتتحها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ستحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك للمصريين.

وأكد "اللمعي" على أن رئيس الجمهورية يضع محدودي الدخل في مقدمة اهتماماته، وأن المشروعات التي يجرى افتتاحها تهدف في المقام الأول إلى توفير الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى، وهو ما سيتحقق بافتتاح مزارع "الفيروز" التي سينتج عنها خفض أسعار الأسماك، وجعلها متاحة طوال العام لجميع فئات المجتمع، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحرص القيادة السياسية على تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، والأرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد، والأنفاق التي تسهل عمليات نقل البضائع، مما يوفر آلاف فرص لكل شباب محافظات مدن القناة وسيناء عامة وشباب بورسعيد بشكل خاص.

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