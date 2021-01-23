وصفات مذهلة لتبييض المناطق الحساسة

ننشر لك فيما يلي أبرز الخلطات التي تعطي نتائج مذهلة وتمكنك من تبييض المناطق الحساسة خلال شهر واحد فقط، وهي كالتالي:





وصفة الحليب

ضعيه في وعاء واغمسيه قطعة من القطن به، ثم تُمسح بها المناطق المراد تبييضها، وتُترك لمدة ١٥ دقيقة، وخلال شهر بالمواظبة على هذه الطريثة ستلاحظين نتيجة رائعة.





وصفة عصير الليمون

*قومي بقطع ثمرة الليمون إلى نصفين، وافركي بجزئها الداخلي المنطقة التي تريدين تبييضها لبضع دقائق

ثم اتركيه على الجلد لمدة ١٥ دقيقة، ومن ثم تُشطف المنطقة بالماء الدافئ





*يمكنك مزج نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من اللبن ونصف ملعقة صغيرة من العسل

ثم يُطبق المزيج على المنطقة المراد تبييضها لعشر دقائق





نصيحة: وفي حالة قومتي بإزالة الشعر بالشمع لا تفعلي هذه الوصفة





وصفة البطاطا

قطع البطاطا إلى شرائح، وافركيها بحركة دائرية حول المنطقة المصابة بالسُّمْرَة لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر دقائق، وقومي بعدها بشطف المنطقة بالماء الفاتر.





وصفة البابايا

وضع قطعة مهروسة من الثمرة على المناطق المراد تبييضها، وتُترك لمدة نصف ساعة، وتُغسل المنطقة بالماء الفاتر، وستُلاحظين النتيجة بعد مرور أسبوعين من الاستخدام.