اليونايتد يتصدر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن.









ويستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم السبت ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1 مانشستر يونايتد، 40 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 38 نقطة.

3 ليستر سيتي، 38 نقطة.

4 ليفربول، 34 نقطة.

5 توتنهام، 33 نقطة.

6 إيفرتون، 32 نقطة.

7 وست هام يونايتد، 32 نقطة.

8 تشيلسي، 29 نقطة.

9 ساوثهامبتون، 29 نقطة.

10 آرسنال، 27 نقطة.

11 أستون فيلا، 26 نقطة.

12 ليدز، 23 نقطة.

13 كريستال بالاس، 23 نقطة.

14 ولفرهامبتون، 22 نقطة.

15 نيوكاسل يونايتد، 19 نقطة.

16 بيرنلي، 19 نقطة.

17 برايتون، 17 نقطة.

18 فولهام، 12 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون، 11 نقطة.

20 شيفيلد يونايتد، 5 نقاط.



