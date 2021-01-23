534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم السبت، 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت الصحة الكويتية، عن تسجيل 439 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الصحة الكويتية، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 160 ألف و901 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 952 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.