الليلة.. حكيم ضيف أمير كرارة في أول حلقه بالموسم الرابع بـ"سهرانين"

السبت 23/يناير/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

يحل الفنان حكيم، ضيف أول حلقة بالموسم الرابع ببرنامج "سهرانين"، لـ الفنان أمير كرارة، وذلك اليوم، السبت الموافق 23 يناير في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر شاشة قناة "ON".


حيث يكشف المطرب حكيم خلال اللقاء عن بداياته في الوسط الفن، والصعوبات التي واجهها، وموقفه من النجاحات التي حققها لاحقا، والداعمين له من الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني، ويقدم العديد من الأغنيات خلال الحلقة، ويتشارك الغناء مع أمير كرارة.


يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، يبدأ اليوم السبت 23 يناير، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".

ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا".

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